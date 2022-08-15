Ракетний обстріл Харкова, Чугуєва, Мерефи: слідчі збирають докази (фото)

«Потерпілих немає!», - зазначив він на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Потерпілих немає!», - зазначив він на своїй сторінці в Фейсбуці.

У Харкові ракеті поцілила в об’єкт інфраструктури у Слобідському районі.

У Харкові ракеті поцілила в об’єкт інфраструктури у Слобідському районі.

У Чугуєві також пошкоджено підприємство та інфраструктурні об’єкти.

У Чугуєві також пошкоджено підприємство та інфраструктурні об’єкти.

У Ковягах - воронки у землі, навколо багато осколків.