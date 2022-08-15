Ракетний обстріл Харкова, Чугуєва, Мерефи: слідчі збирають докази (фото)

Вночі 15 серпня рашисти обстріляли Харків та Харківську область, а саме - Мерефу, Чугуїв та смт Ковяги у Богодухівському районі.
Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
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