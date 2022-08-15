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15.08.2022  10:22   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова, Чугуєва, Мерефи: слідчі збирають докази (фото)

Вночі 15 серпня рашисти обстріляли Харків та Харківську область, а саме - Мерефу, Чугуїв та смт Ковяги у Богодухівському районі.

Новини Харкова: слідчі збирають докази ракетних обстрілів
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Потерпілих немає!», -  зазначив він на своїй сторінці в Фейсбуці.
 
У Харкові ракеті поцілила в об’єкт інфраструктури у Слобідському районі.
 
Новини Харкова: слідчі збирають докази ракетних обстрілів
 
У Мерефі пошкодили об’єкт інфраструктури та підприємство, вирви на місцях глибиною до 3.20 метрів, діаметром до 10.5.
 
Новини Харкова: слідчі збирають докази ракетних обстрілів
 
У Чугуєві також пошкоджено підприємство та інфраструктурні об’єкти.
 
У Ковягах - воронки у землі, навколо багато осколків.
 
Новини Харкова: слідчі збирають докази ракетних обстрілів Новини Харкова: слідчі збирають докази ракетних обстрілів
 
За попередніми даними, в Мерефі та Чугуєві влучили ракеті комплексу С300.
 
По всім місцям працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.
 
Новини Харкова: слідчі збирають докази ракетних обстрілів

Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.

 

Источник:   facebook/Сергій Болвінов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, полиция, агрессия россии
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