15.08.2022 09:49 Рита Парфенова

Наслідки ракетного обстрілу Мерефи: фото

Прокурори фіксують наслідки нічного ракетного удару окупантів по місту Мерефа.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Обласну прокуратуру, 15 серпня близько 3:20 російська армія завдала ракетного удару по м. Мерефа.



Діями військових країни-агресора пошкоджено будівлю підприємства, об‘єкт інфраструктури та церкву.





Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 4 та 6 метрів.



Попередньо, окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.





За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.