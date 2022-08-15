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15.08.2022  09:49   Рита Парфенова

Наслідки ракетного обстрілу Мерефи: фото

Прокурори фіксують наслідки нічного ракетного удару окупантів по місту Мерефа.

Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу Мерефи Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу Мерефи

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Обласну прокуратуру, 15 серпня близько 3:20 російська армія завдала ракетного удару по м. Мерефа.

Діями військових країни-агресора пошкоджено будівлю підприємства, об‘єкт інфраструктури та церкву.

Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу Мерефи Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу Мерефи

Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 4 та 6 метрів.

Попередньо, окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Новини Харкова: Наслідки ракетного обстрілу Мерефи

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, прокуратура, агрессия россии
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