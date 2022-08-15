Наслідки ракетного обстрілу Мерефи: фото

Прокурори фіксують наслідки нічного ракетного удару окупантів по місту Мерефа.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Обласну прокуратуру, 15 серпня близько 3:20 російська армія завдала ракетного удару по м. Мерефа.
Діями військових країни-агресора пошкоджено будівлю підприємства, об‘єкт інфраструктури та церкву.
Внаслідок обстрілу утворилось дві воронки діаметром 4 та 6 метрів.
Попередньо, окупанти випустили по Мерефі ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.
Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.
Комментариев: 0
Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
влажность:
давление:
ветер: