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15.08.2022  10:04   Рита Парфенова

Шосте "золото" вибороли харківські синхроністки на чемпіонаті Європи

Синхроністки збірної команди України здобули шосте "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту.

Новини Харькова: Шосте "золото" вибороли синхроністки на чемпіонаті Європи

Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, синхроністкам збірної команди України (всі спортсменки з Харківської області) у комбінованій групі немає рівних на чемпіонаті Європи у Римі.

Під час виступу 14 серпня дівчата набрали суму 95,2000, випередивши на понад 2,5 бали своїх найближчих конкуренток - збірну Італії.

Такпим чином, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Дар'я Мошинська, Софія Мацієвська, Анастасія Шмоніна здобули шосте  "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту.

Нагадаємо, першу медаль збірна виборола у технічній групі. Українки набрали 92,5106 бала і в перший же день змагань піднялися на найвищий щабель п'єдесталу.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  плавание, харьков
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