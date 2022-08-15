Шосте "золото" вибороли харківські синхроністки на чемпіонаті Європи

Синхроністки збірної команди України здобули шосте "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту.
Як передає РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, синхроністкам збірної команди України (всі спортсменки з Харківської області) у комбінованій групі немає рівних на чемпіонаті Європи у Римі.
Під час виступу 14 серпня дівчата набрали суму 95,2000, випередивши на понад 2,5 бали своїх найближчих конкуренток - збірну Італії.
Такпим чином, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Марта Федіна, Вероніка Гришко, Олеся Дерев'яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Дар'я Мошинська, Софія Мацієвська, Анастасія Шмоніна здобули шосте "золото" чемпіонату Європи з водних видів спорту.
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