Подробиці ракетних ударів по Харкову вночі 15 серпня

Уночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 15 серпня, передає РЕДПОСТ.
ВІн розповів, що близько третьої години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського бєлгорода.
У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. На щаста, інформації про потраждалих немає.
За попередньою інформацієї, кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці.
Решта російських ракет до цілей не дісталися.
Раніше про ракетний обстріл Харкова розповів міський голова Ігор Терехов.
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
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