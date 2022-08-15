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15.08.2022  08:41   Рита Парфенова

Подробиці ракетних ударів по Харкову вночі 15 серпня

Уночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 15 серпня, передає РЕДПОСТ.

ВІн розповів, що близько третьої години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського бєлгорода.

У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. На щаста, інформації про потраждалих немає.

За попередньою інформацієї, кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці.

Решта російських ракет до цілей не дісталися.

Раніше про ракетний обстріл Харкова розповів міський голова Ігор Терехов.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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