15.08.2022 08:41 Рита Парфенова

Подробиці ракетних ударів по Харкову вночі 15 серпня

Уночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.



Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 15 серпня, передає РЕДПОСТ.

ВІн розповів, що близько третьої години ночі Штаб оборони зафіксував пуск більше 10 ракет з російського бєлгорода.



У Харкові ракети вдарили по Слобідському району, пошкоджено будівлю підприємства. На щаста, інформації про потраждалих немає.



За попередньою інформацієї, кілька ракет влучили в Мерефі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та промислову будівлю. Приліт ще 1 ракети зафіксували в Чугуєві. Деталі ще з'ясовують правоохоронці.



Решта російських ракет до цілей не дісталися.

Раніше про ракетний обстріл Харкова розповів міський голова Ігор Терехов.