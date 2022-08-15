Харків на ранок 15 серпня. Оперативна обстановка від ДСНС

Ворожі обстріли стали причиною 5 пожеж в Харківській області за минулу добу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 15 серпня.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у області:
Горіли приватні житлові будинки, складські приміщення та сміттєзвалище. Всі вони були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС.
Чугуївський район: о 11:25 внаслідок ворожих обстрілів зайнялося складське приміщення на площі біля 5000 кв.м. Від ДСНС було задіяно 10 одиниць техніки та 60 рятувальників. О 13:43 пожежу було локалізовано та о 18:29 ліквідовано.
Загалом за добу з 14 по 15 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:
За добу піротехніки ДСНС ліквідували 3 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
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