15.08.2022 09:32 Рита Парфенова

Від дій окупантів постраждали троє мешканців Харківської області

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних.

Про це в оперативній інформації на ранок 15 серпня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

У Богодухівському районі поранення внаслідок обстрілу отримала жінка 83 років, в Ізюмському – 29-річний чоловік. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі.



Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.



Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.

Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.