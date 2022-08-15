Від дій окупантів постраждали троє мешканців Харківської області

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних.
Про це в оперативній інформації на ранок 15 серпня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
У Богодухівському районі поранення внаслідок обстрілу отримала жінка 83 років, в Ізюмському – 29-річний чоловік. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі.
Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.
Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.
Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.
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