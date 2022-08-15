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15.08.2022  09:32   Рита Парфенова

Від дій окупантів постраждали троє мешканців Харківської області

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізували 3 цивільних.

скорая помощь

Про це в оперативній інформації на ранок 15 серпня повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

У Богодухівському районі поранення внаслідок обстрілу отримала жінка 83 років, в Ізюмському – 29-річний чоловік. Жінка 48 років поранена в Чугуївському районі.

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, промислові об'єкти, об'єкти інфраструктури. У Золочеві пошкоджене приміщення закладу освіти.

Нагадаємо, вночі 15 серпня ворог завдав інтенсивних ракетних ударів по Харкову та області.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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