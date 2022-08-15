Окупанти нищать житлову інфраструктуру Харкова та області

Російські окупанти продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Харкова та громад області.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
14 серпня під удари окупантів потрапили Харків та населені пункти області Золочів, Циркуни, Караван, Черкаська Лозова.
Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.
Нагадаємо, 14 серпня майже о пів на другу ночі окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Слобожанське Чугуївського району.
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