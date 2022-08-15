15.08.2022 08:35 Рита Парфенова

Окупанти нищать житлову інфраструктуру Харкова та області

Російські окупанти продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Харкова та громад області.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

14 серпня під удари окупантів потрапили Харків та населені пункти області Золочів, Циркуни, Караван, Черкаська Лозова.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, автомобілі.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти за добу опрацювали усі факти руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Нагадаємо, 14 серпня майже о пів на другу ночі окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Слобожанське Чугуївського району.