15.08.2022 08:23 Рита Парфенова

Ворог здійснив невдалий штурм у Харківській області

ВІйськові рф віли штурмові дії у напрямку Тихоцьке - Долина, успіху не мали, зазнали втрат та відійшли.

Про це в ранковому зведенні про оперативну обстановку в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони населених пунктів Світличне, Шаповалівка, Прудянка, Дементіївка, Питомник, Великі Проходи, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Гусарівка, Базаліївка, Стара Гнилиця та Протопопівка. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки та Верхнього Салтова.



На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного.

Нагадаємо, ворог завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Питомника і Верхнього Салтова.