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15.08.2022  08:10   Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про ракетний обстріл Харкова

Уночі 15 серпня російські окупанти випустили по Харкову близько 10 ракет.


Фото з відкритих джерел

Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у  своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, прильоти були на одне з підприємств Слободського району міста .

«Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города», – написав він..

За словами мера, наразі немає інформації про загиблих або поранених.

Нагадаємо, 14 серпня майже о пів на другу ночі окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Слобожанське Чугуївського району.

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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