15.08.2022 08:10 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів про ракетний обстріл Харкова

Уночі 15 серпня російські окупанти випустили по Харкову близько 10 ракет.



Фото з відкритих джерел

Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

За його словами, прильоти були на одне з підприємств Слободського району міста .



«Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города», – написав він..



За словами мера, наразі немає інформації про загиблих або поранених.

Нагадаємо, 14 серпня майже о пів на другу ночі окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Слобожанське Чугуївського району.