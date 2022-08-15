Ігор Терехов розповів про ракетний обстріл Харкова

Уночі 15 серпня російські окупанти випустили по Харкову близько 10 ракет.
Куди влучили ворожі ракети, повідомив Харківській міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
За його словами, прильоти були на одне з підприємств Слободського району міста .
«Ночью в 2:50 был обстрелян Слободской район. Попадание на территорию одного из предприятий города», – написав він..
За словами мера, наразі немає інформації про загиблих або поранених.
Нагадаємо, 14 серпня майже о пів на другу ночі окупанти здійснили артилерійський обстріл селища Слобожанське Чугуївського району.
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Вдалий день для того, щоб проявити характер і відстоювати свою точку зору (не перегинаючи ціпок, звичайно): оточуючі швидше готові прийняти зайву напористість, але не вибачать слабкість.
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