13.08.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

МОН запускає промокампанію професійної освіти

У проекті 8 молодих випускників профтехів розповідатимуть про свій шлях до професії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОН України.

Повідомляється, що Міністерство освіти і науки запускає іміджеву комунікаційну кампанію «Все працює завдяки нам», яка спрямована змінити ставлення підлітків та дорослих до професійної освіти. До складу кампанії входить 8 історій молодих випускників профтехів, які розповідають про свій шлях до професії, її цінність та значення.

«Промокампанія «Все працює завдяки нам» пояснює, що за великою кількістю буденних речей, які ми сприймаємо як даність, стоять особистості, їхня старанна праця та роки відточення майстерності. Саме завдяки роботі цих людей ми смакуємо свіжу булочку зранку та маємо полагоджену автівку.

Саме руками випускників профтехів будуть відбудовані мости на півдні та сході України, вироблені деталі для заводів на Донбасі та проведено інтернет в новенькі відбудовані квартири. Країна дуже потребує фахівців робітничих професій, адже це той тил, який допомагає боротися зі злом та перемагати його», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Серед матеріалів кампанії: головне промовідео, яке транслюватиметься на телебаченні, та 8 деталізованих відео з історіями героїв. Також будуть розміщені сітілайти та борди у найбільших містах України.

Важливою складовою «Все працює завдяки нам» є діджитал-реклама, яку запустять у ютубі, інстаграмі та фейсбуці. Окремим напрямом проєкту стане інфлюенс-маркетинг, тобто промокампанія на сторінках у соціальних мережах блогерів та інфлюенсерів. Усі матеріали промокампанії можна знайти на окремому лендингу . Також є інформація про реформу професійної освіти, попит на робітничі професії, зарплатні можливості таких фахівців.

Кампанія дає можливість кожному робітнику приєднатися і нагадати про важливість своєї роботи. Для цього було створено конструктор етикеток: він дозволяє будь-кому розробити персоналізований стікер, який можна клеїти на свої вироби і таким чином сповіщати, що це працює завдяки робітнику, а не само собою.