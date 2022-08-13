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13.08.2022  10:45   Василій Голосний

Наслідки ракетного удару по Харкову (фото)

Окупанти завдали ракетного удару по Харкову, вночі 13 серпня.


РЕДПОСТ/ Василій Голосний
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Вночі 13 серпня ворог завдав ракетного удару по Слобідському району Харкова. Внаслідок обстрілу постраждала жінка.
 
Також пошкоджень зазнали тролейбуси, у житлових будинках вибило вікна.
 
На місці події працюють правоохоронці та комунальники.
 
Нагадаємо, у Харківській області троє людей потрапили до лікарні внаслідок ворожих обстрілів.
 

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Тэги:  агрессия россии, харьков
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