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13.08.2022  10:35   Віталій Хінєвіч

Українців попередили про погіршення погодних умов

В Україні оголосили І рівень небезпеки.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Укргідрометцентр.
 
Повідомляється, що 13 серпня в Україні, крім південно-східної частини, грози, в окремих районах град (I рівень небезпечності, жовтий). 
 
13-14 серпня в Одеській, Херсонській, Донецькій, 14 серпня і Харківській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
 
У Харківській області 13-14 серпня очікуються дощі. Температура повітря вдень 13 серпня прогріється до 35°С, 14 серпня до 37°С.
 
Источник:   Укргідрометцентр
 Тэги:  погода
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