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13.08.2022  10:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області окупанти використовували фосфорні бомби

Ворог обстріляв населені пункти Харківської області.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Дергачівську міську раду.
 
Повідомляється, що окупанти використали проти цивільного населення села Руська Лозова Харківської області, фосфорні бомби. В результаті сталися пожежі, згоріло кілька житлових будинків. Інформація про постраждалих не надходила.
 
Крім цього зазначається, що ворог обстрілював інші населені пункти Харківської області. 
 
«Під щільним артилерійським вогнем ворога перебувають Слатине, Прудянка, Цупівка, Дементіївка, Нове, Питомник, Руська Лозова»,- зазначили в Дергачівській міській раді.
 
Нагадаємо, у Харківській області троє людей потрапили до лікарні внаслідок ворожих обстрілів.
 
Источник:   Дергачівська міська рада
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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