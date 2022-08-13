У Харківській області окупанти використовували фосфорні бомби

Ворог обстріляв населені пункти Харківської області.
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Зірки обіцяють море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей: прогулянка на природі, посиденьки з друзями, смачна їжа подарують позитивних емоцій не менше, ніж тур до якоїсь екзотичної країни!
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним.
Міжнародний день ліворуких вперше відзначили 13 серпня 1992 року з ініціативи британського Клубу шульг, створеного 1990 року.
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