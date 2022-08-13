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13.08.2022  09:40   Віталій Хінєвіч

Харківські синхроністки вибороли золоті медалі

Спортсменки здобули ще дві золоті медалі на чемпіонаті Європи.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що харківські синхроністки здобули ще дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що проходить з 11 по 21 серпня у місті Рим. 
 
У другий день змагань, 12 серпня, харків'янка Марта Федіна стала чемпіонкою Європи у технічному соло з артистичного плавання (результат – 92.6394 бали).
 
Ще одно «золото» збірній України, яка складається з харківських спортсменок, приніс командний виступ у дисципліні «хайлайт» (результат -  94.0667 бала).
 
Нагадаємо, першу медаль збірна виборола у технічній групі. Українки набрали 92,5106 бала і в перший же день змагань піднялися на найвищий щабель п'єдесталу.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  спорт, харьков
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