13.08.2022 09:40 Віталій Хінєвіч

Харківські синхроністки вибороли золоті медалі

Спортсменки здобули ще дві золоті медалі на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що харківські синхроністки здобули ще дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що проходить з 11 по 21 серпня у місті Рим.

У другий день змагань, 12 серпня, харків'янка Марта Федіна стала чемпіонкою Європи у технічному соло з артистичного плавання (результат – 92.6394 бали).

Ще одно «золото» збірній України, яка складається з харківських спортсменок, приніс командний виступ у дисципліні «хайлайт» (результат - 94.0667 бала).