13.08.2022 09:15 Віталій Хінєвіч

У Харківській області троє людей потрапили до лікарні внаслідок ворожих обстрілів

Російські військові завдали ракетних ударів по Харкову.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що вночі 13 серпня було зафіксовано 2 ракетні удари по Харкову.

В Слобідському районі ракета, попередньо С-300, вдарила в тротуар біля коледжу. Вибуховою хвилею пошкодило будівлю.

У Немишлянському районі ракета вдарила в газон перед готельно-ресторанним комплексом. Пошкоджено тролейбуси, легкові авто, вибиті шибки в будинках. Жінкам 74 та 50 років медики надали допомогу на місці.

Окрім цього зазначається, що протягом доби окупанти обстріляли Харківський район, Чугуївський, Богодухівський та Ізюмський. Пошкоджено будинки та господарські споруди.

До медичних закладів було госпіталізовано 3 особи.

У Харківському районі поранений чоловік 56 років. У Богодухівському - жінка 84 років, та 13-річний хлопець, він у важкому стані.

«На лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та продовжують нищити ворога. Віримо в ЗСУ та продовжуємо працювати на перемогу!»,- повідомив Олег Синєгубов.