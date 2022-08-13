13.08.2022 09:05 Віталій Хінєвіч

У селі Циркуни сталося 5 пожеж через ворожі обстріли

Рятувальники Харківської області ліквідували пожежі, які виникли внаслідок обстрілу.



У селі Циркуни сталося 5 пожеж через ворожі обстріли



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що за добу рятувальники здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж — 17;

пожеж спричинених військовими діями – 9;

на проведення аварійно-рятувальних робіт-1;

на допомогу комунальникам та поліції- 11;

інші виїзди- 7.

Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 5 пожеж.

Горіли господарчі споруди, гараж та житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждав 57-річний чоловік, якого з діагнозом осколкові поранення було госпіталізовано до міської лікарні.

Крім цього, за добу піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.