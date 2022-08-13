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13.08.2022  09:05   Віталій Хінєвіч

У селі Циркуни сталося 5 пожеж через ворожі обстріли

Рятувальники Харківської області ліквідували пожежі, які виникли внаслідок обстрілу.


У селі Циркуни сталося 5 пожеж через ворожі обстріли
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що за добу рятувальники здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:
 
  • на ліквідацію пожеж — 17; 
  • пожеж спричинених військовими діями – 9;
  • на проведення аварійно-рятувальних робіт-1;
  • на допомогу комунальникам та поліції- 11;
  • інші виїзди- 7.
Найбільше від ворожих атак постраждало селище Циркуни Харківського району, де протягом доби сталося 5 пожеж. 
 
Горіли господарчі споруди, гараж та житловий будинок. Внаслідок обстрілу постраждав 57-річний чоловік, якого з діагнозом осколкові поранення було госпіталізовано до міської лікарні.
 
Крім цього, за добу піротехніки ДСНС ліквідували 34 ворожих боєприпаси, що не розірвалися.
 
Нагадаємо, внаслідок ворожих дій у Харкові поранено жінку.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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