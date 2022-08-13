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13.08.2022  08:50   Віталій Хінєвіч

Внаслідок ворожих дій у Харкові поранено жінку

Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.
 
Повідомляється, що вночі 13 серпня окупанти завдали ракетних ударів по Харкову. У центрі міста ракета потрапила біля будівлі коледжу, постраждалих не виявлено. Пошкоджено будівлю та труби.
 
У Слобідському районі Харкова постраждала 50-річна жінка, яка мешкає поряд із місцем влучення ракети. У неї мінно-вибухове поранення.
 
Крім цього, було пошкоджено 7 тролейбусів, вікна, балкони та автомобілі.
 
За попередньою інформацією, обидві ракети були випущені з ракетного комплексу С-300. На місці обстрілу було виявлено уламки зенітно керованої ракети 5В55.
 
Нагадаємо, ворог обстріляв населені пункти Харківської області.
 
Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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