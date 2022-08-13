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13.08.2022  08:25   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв населені пункти Харківської області

Окупанти завдавали ударів із різних знарядь.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Повідомляється, що на Харківському напрямку противник продовжив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Харків, Уди, Дементіївка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Великі Проходи, Прудянка, Протопопівка, Петрівка, Старий Салтів, Верхній Салтів, Мосьпанове та Коробочкине.
 
Завдав авіаційних ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового.
 
Нагадаємо, Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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