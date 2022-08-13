    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова
13.08.2022  08:00   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова

Окупанти обстріляли житлові райони міста.


Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на  міського голову Харкова Ігоря Терехова.
 
Повідомляється, що внаслідок нічного удару по Харкову постраждав центр міста, Немишлянський та Слобідський район.
 
 «Постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічено кілька тролейбусів.
 
Там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла. Ніхто, на щастя, не загинув та не поранений»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 Надзвичайні події та кримінал Наслідки ракетного удару по Харкову (фото)   13.08 Надзвичайні події У Харківській області окупанти використовували фосфорні бомби 13.08 Надзвичайні події У Харківській області троє людей потрапили до лікарні внаслідок ворожих обстрілів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 