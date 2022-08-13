13.08.2022 08:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова

Окупанти обстріляли житлові райони міста.



Ігор Терехов розповів про нічні обстріли Харкова



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Повідомляється, що внаслідок нічного удару по Харкову постраждав центр міста, Немишлянський та Слобідський район.

«Постраждав коледж, пошкоджено комунікації критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічено кілька тролейбусів.

Там, куди потрапили ворожі ракети, немає нічого, що хоч би віддалено нагадувало військові об'єкти. Вони б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити нас навчальних закладів, транспорту, а людей їхнього житла. Ніхто, на щастя, не загинув та не поранений»,- повідомив Ігор Терехов.