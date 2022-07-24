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24.07.2022  18:55   Дмитрий Колоней

Місія нездійсненна: у Харкові перехопили наркокур’єра (фото)

Поліцейські Харкова затримали чоловіка за збут психотропів.

Перехопили наркокур’єра з забороненим вантажем правоохоронці Харкова
 
Я повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУ Нацполіції, 21 липня 2022 року о 17:45 по вулиці Монюшка співробітники управління боротьби з наркозлочинністю та відділу поліції № 2 ХРУП № 1 ГУНП затримали правопорушника. 
 
20-річний «кур’єра» повинен був доставити наркотики за певною адресою та у вказаний час, а за це отримати грошову винагороду. За кожну "закладку" він заробляв тисячу гривень, зі своїм замовником спілкувався телефонним зв’язком. 
У нього провоохоронці знайшли та вилучили згортки з психотропною речовиною PVP. Також порушник показав ще кілька місць, де він встиг сховати "закладки". Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.
 
Відкрито кримінальну справу про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Кримінального кодексу України. 
 
24 липня 2022року зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, курьер, харьков
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