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24.07.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Пенсіонери можуть отримати виплати від ООН: що для цього потрібно зробити

Українці можуть отримати фінансову допомогу від міжнародних організацій.


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Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Agronews, українці похилого віку можуть отримати від міжнародних організацій виплати у 2220 гривень на місяць.
 

Як оформити заяву на отримання допомоги

 
  1. Зайти на платформу єДопомога,
  2. Натиснути “Виплати від міжнародних організацій”,
  3. Потім – “Заповнити заявку на допомогу”. У заявці просять вказати реквізити рахунку у форматі IBAN, тому радимо заздалегідь їх дізнатися.
Спочатку дані заявника перевіряють працівники Мінсоцполітики за допомогою баз даних та реєстрів. Саме рішення щодо надання допомоги відповідної категорії населення та сум виплат схвалюють міжнародні організації.
 

Хто у пріоритеті на виплату:

 
  • люди з інвалідністю,
  • пенсіонери,
  • самотні батьки, які самостійно виховують дітей,
  • малозабезпечені сім’ї.
 
Упродовж 3 місяців пенсіонери, заявку яких прийняли в ООН, отримуватимуть допомогу у розмірі 2220 гривень. Тобто загалом за 3 місяці можна отримати 6 660 гривень. Гроші надійдуть на рахунок, реквізити якого ви вкажете у заявці.
 
Нагадаємо,ранішеми писали про те, кому і наскільки підвищили пенсію в Україні.
 

 

Источник:   Agronews
 Тэги:  выплаты, пенсионера, украина
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