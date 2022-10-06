06.10.2022 16:46 Дмитро Колонєй

Наркотична посилка та підпільний цех: у Харкові затримали зловмисників (фото)

У Харкові повідомлено про підозру трьом чоловікам.

Як повідояляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 38-річний харків’янин, перебуваючи у Запоріжжі, відправив собі до Харкова посилку — 1,5 тонни нібито комбікорму для тварин.

4 жовтня 2022 року він приїхав забирати посилку зі своїми двома спільниками — 41 та 42-річними харків’янами. «Комбікорм», який був розфасований у 60 полімерних мішків, чоловіки почали складати у мікроавтобус, але довантажити свій «улов» ділкам не вдалось. Жодного корму там не виявилось, замість цього — 1,5 тонни макової соломки.

Правоохоронці також виявили у Харкові підпільний цех на території складського приміщення, де фасували наркотичну сировину з метою подальшого збуту. Вилучено ще близько 200 кг сировини та спеціальне обладнання.

Правоохоронці затримали чоловіків в порядку ст. 208 КПК України. Наразі прокурорами окружної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються джерела постачання наркотичного засобу та особи, причетні до злочинної схеми.

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників другого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН Національної поліції України.