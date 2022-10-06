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06.10.2022  16:46   Дмитро Колонєй

Наркотична посилка та підпільний цех: у Харкові затримали зловмисників (фото)

У Харкові повідомлено про підозру трьом чоловікам.

Накрили підпільний цех з виготовлення наркотиків та затримали зловмисників у Харкові
Як повідояляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 38-річний харків’янин, перебуваючи у Запоріжжі, відправив собі до Харкова посилку — 1,5 тонни нібито комбікорму для тварин. 
 
4 жовтня 2022 року він приїхав забирати посилку зі своїми двома спільниками — 41 та 42-річними харків’янами. «Комбікорм», який був розфасований у 60 полімерних мішків, чоловіки почали складати у мікроавтобус, але довантажити свій «улов» ділкам не вдалось. Жодного корму там не виявилось, замість цього — 1,5 тонни макової соломки.
 
Накрили підпільний цех з виготовлення наркотиків та затримали зловмисників у Харкові
 
Правоохоронці також виявили у Харкові підпільний цех на території складського приміщення, де фасували наркотичну сировину з метою подальшого збуту. Вилучено ще близько 200 кг сировини та спеціальне обладнання. 
 
Правоохоронці затримали чоловіків в порядку ст. 208 КПК України. Наразі прокурорами окружної прокуратури ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Накрили підпільний цех з виготовлення наркотиків та затримали зловмисників у Харкові
 
Встановлюються джерела постачання наркотичного засобу та особи, причетні до злочинної схеми. 
 
Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників другого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Полтаві та Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН Національної поліції України.
 
Накрили підпільний цех з виготовлення наркотиків та затримали зловмисників у Харкові
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  наркотики, производство, харьков
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