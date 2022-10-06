06.10.2022 16:45 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про ситуацію в Харкові та опалювальний сезон

Уночі окупанти обстріляли Харків дронами-камікадзе.



Ігор Терехов розповів про ситуацію в Харкові та опалювальний сезон



Про це в ефірі національного телемерафону повідомив Ігор Терехов. Передає РЕДПОСТ

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворожі обстріли міста Харкова не припиняються. Вночі ворог використав дрони-камікадзе.

«Обстріли Харкова не припиняються, сьогодні вночі ми мали два «прильоти». Пошкоджено інфраструктуру міста, сховище для ПММ та виробниче приміщення», - повідомив Ігор Терехов.

Також він розповів і про підготовку до опалювального сезону.

«Наші комунальні служби працюють фактично у цілодобовому режимі. Ми дуже багато робимо під час підготовки до опалювального сезону, замінили багато магістральних трубопроводів», - зазначив Ігор Терехов.

Проте російський агресор цілеспрямовано руйнує інфраструктуру. Зокрема, котельні, водогіни, трубопроводи.

«Російський агресор намагається завадити людям нормально перезимувати. Тим не менш, незважаючи на цей жах, на цілеспрямоване знищення інфраструктури разом із харків'янами дивлюся з оптимізмом. Так буде тяжко. Так буде дуже важко, але я впевнений, що ми разом сконцентровано пройдемо опалювальний сезон і робитимемо все можливе і навіть не можливе для того, щоб у будинках у харків'ян було тепло», - повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, комунальники здійснюють пробні запуски джерел теплопостачання у Харкові.