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06.10.2022  14:40   Віталій Хінєвіч

Комунальники здійснюють пробні запуски джерел теплопостачання у Харкові

Готовність до опалювального сезону кожної філії підприємства перевіряють щодня.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Повідомляється, що на комунальному підприємстві «Харківські теплові мережі» здійснюють пробні запуски джерел теплопостачання, постраждалих від обстрілів та відновлених.
Готовність кожної  філії до старту опалювального сезону перевіряють щодня.
 
«Перевіряється робота мобільних котелень, на яких також здійснюють пробні пуски після закінчення робіт на з'єднувальних теплотрасах.  За планом, усі вони мають бути готові до роботи 11 жовтня. Щодня на предмет дефектів обстежуються теплові магістралі, завершується перекладка проблемних ділянок магістральних та внутрішньоквартальних трубопроводів», - зазначили у ХТМ.
 
Крім того, на підприємстві повідомили, що бригади щодня виїжджають за заявками городян, які надходять до інформаційно-диспетчерської служби «15-62» та кол-центру КП «Харківські теплові мережі» за тел.: 341-41-40.
 
Нагадаємо, у Харкові проходить осіннє прибирання.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкх, харьков
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