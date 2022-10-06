06.10.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали багатомільярдних збитків довкіллю України

Фахівці Держекоінспекції підсумовували збитки, завдані довкіллю України з початку повномасштабного вторгнення військ рф.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію України.

Повідомляється, що під час обстежень місць надзвичайних подій державні інспектори фіксували засмічення земельних ділянок уламками боєприпасів, знищених будівель, інфраструктурних об’єктів, а також забруднення ґрунтів небезпечними речовинами, що отруюють і землі, і підземні води, завдаючи непоправної шкоди довкіллю.

За 7 місяців війни найбільшу шкоду завдано земельним ресурсам, понад 407,3 млрд гривень.

Крім того, понад 176,5 млрд гривень збитків завдано атмосферному повітрю внаслідок неорганізованих викидів забруднюючих речовин, що підіймаються у повітря під час пожеж, спричинених обстрілами у тому числі й на територіях лісових масивів, об’єктах природно-заповідного фонду.

Інспектори продовжують фіксувати злочини окупантів.