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06.10.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі відновлюють інфраструктуру

Найближчим часом мають відновити електропостачання у місті.

Ізюм
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що найближчим часом у місті Ізюм мають відновити електропостачання, як це раніше було зроблено в Балаклії. Також планують запустити банківську систему, поновити газопостачання.
 
Підрозділи ДСНС активно розміновують та розбирають завали приміщень, які підлягають відновленню, зокрема багатоповерхівок. Для цього залучили додаткові підрозділи з західних областей України.
 
Продовжується відновлення дорожньої та транспортної інфраструктури. Ремонтуються мости та переправи, поступово надходять будівельні матеріали з інших областей України.
 
Працює гуманітарний штаб, де рівномірно розподіляємо продукти харчування, одяг та засоби гігієни.
 
Нагадаємо, правоохоронці доправили гуманітарну допомогу до Харківської області.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков, изюм
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