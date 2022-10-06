06.10.2022 12:30 Віталій Хінєвіч
В Ізюмському районі відновлюють інфраструктуру
Найближчим часом мають відновити електропостачання у місті.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.
Повідомляється, що найближчим часом у місті Ізюм мають відновити електропостачання, як це раніше було зроблено в Балаклії. Також планують запустити банківську систему, поновити газопостачання.
Підрозділи ДСНС активно розміновують та розбирають завали приміщень, які підлягають відновленню, зокрема багатоповерхівок. Для цього залучили додаткові підрозділи з західних областей України.
Продовжується відновлення дорожньої та транспортної інфраструктури. Ремонтуються мости та переправи, поступово надходять будівельні матеріали з інших областей України.
Працює гуманітарний штаб, де рівномірно розподіляємо продукти харчування, одяг та засоби гігієни.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0