06.10.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

В Ізюмському районі відновлюють інфраструктуру

Найближчим часом мають відновити електропостачання у місті.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на главу ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що найближчим часом у місті Ізюм мають відновити електропостачання, як це раніше було зроблено в Балаклії. Також планують запустити банківську систему, поновити газопостачання.

Підрозділи ДСНС активно розміновують та розбирають завали приміщень, які підлягають відновленню, зокрема багатоповерхівок. Для цього залучили додаткові підрозділи з західних областей України.

Продовжується відновлення дорожньої та транспортної інфраструктури. Ремонтуються мости та переправи, поступово надходять будівельні матеріали з інших областей України.

Працює гуманітарний штаб, де рівномірно розподіляємо продукти харчування, одяг та засоби гігієни.