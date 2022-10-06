06.10.2022 12:11 Рита Парфенова

У Харкові усунули складну аварію на водогоні

Бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують оперативно відновлювати подачу води в помешкання харків’ян.

Про це повідомили у КП «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.

Зокрема, ремонтники Індустріального району ліквідували складну аварійну ситуацію на трубопроводі діаметром 500 мм на вул. Луї Пастера.



«Перед початком комплексних робіт на водоводі ретельно спланували план дій, а також вкотре перевірили наявність необхідної спецтехніки та матеріалів. Через те, що на місці аварії прокладено інші міські комунікації, земляні роботи провели вкрай акуратно. Безпосереднім усуненням серйозного пошкодження займалася бригада досвідчених ремонтників під керівництвом майстра Михайла Ткаченка. Спрацювали якісно та оперативно, після чого упорядкували територію», - зазначив начальник районної служби водопровідних мереж Володимир Сундук.



Загалом у середу, 5 жовтня, аварійні бригади усунули 10 пошкоджень на водоводах та упорядкували 6 оглядових колодязів.



А на четвер, 6 жовтня, заплановані ремонтні роботи на 17 пошкоджених ділянках водоводів.



Також спеціалістами виконується цілодобовий контроль якості води на всіх етапах водопідготовки та перед подачею до мережі міста. Відхилень за мікробіологічними та фізико-хімічними показниками у водопровідній воді не зафіксовано.

Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.

Нагадаємо,ремонтники служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» відновлюють водовід.