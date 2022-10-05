05.10.2022 14:35 Віталій Хінєвіч

У Основ'янському районі Харкова комунальники відновлюють водопостачання

Ремонтні бригади оперативно реагують на заявки громадян.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що ремонтники служби зовнішніх водопровідних мереж Основ'янського району комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» відновлюють водовід.

Як повідомив майстер служби Основ'янського району Андрій Гапон, ремонтні роботи проводились на трубопроводі діаметром 200 мм без відключення споживачів від водопостачання.

«Аварійна ситуація на мережах виникла на території промзони, де подається вода, в тому числі і виробничим підприємствам. Після земляних робіт завершили водовідкачування та визначилися з характером пориву. Провели зварювальні та ремонтні заходи, та відразу оперативно упорядкували місце розриття. Сьогодні запланували усунення нештатної ситуації на мережах по пров. Рибасівському», - зазначив Андрій Гапон.

За його словами, бригади району оперативно реагують на всі заявки від споживачів, і, не дивлячись на військову агресію, мають необхідну спецтехніку, матеріали та інструменти, що дозволяє не тільки ремонтувати водоводи, а й готувати об'єкти до експлуатації в опалювальний період. Так, у поточному році вже усунули 183 аварійні ситуації на зовнішніх мережах різного діаметру, упорядкували 275 оглядових колодязів і 189 водорозбірних колонок, триває контроль та заміна пожежних гідрантів.

Сьогодні, 5 жовтня, бригади КП «Харківводоканал» комплексу «Харківводопостачання» взяли в роботу 13 об'єктів у всіх районах міста, а напередодні ліквідували 10 пошкоджень на водоводах і упорядкували 5 оглядових колодязів.