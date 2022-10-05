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05.10.2022  14:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік пограбував 8-річну дівчинку

Зловмисник наприкінці серпня пограбував дитину.

У Харкові чоловік пограбував дівчинку
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що наприкінці серпня 2022 року дідусь разом із онукою приїхали до одного із супермаркетів Харкова.
 
Поки дівчинка стояла біля автомобіля, до неї підбіг 26-річний чоловік і вихопив із рук дівчинки мобільний телефон. Дитина намагалася наздогнати зловмисника, але спроба виявилася марною.
 
Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника. Чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
 
Нагадаємо, у Харківській області посібник окупантів тікав від правоохоронців та підірвався на ворожій міні.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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