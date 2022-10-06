06.10.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Прикордонники показали, як розпочиналося звільнення Харківської області (відео)

Впродовж вересня сили оборони повернули під контроль України тисячі квадратних кілометрів територій у Харківській області, майже повністю звільнивши область від російської окупації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

Повідомляється, що з перших днів участь в операції брали і підрозділи прикордонників. Завданням частини бійців ДПСУ була аеророзвідка та коригування вогню української артилерії, що було вкрай важливо на початковому етапі контрнаступу.