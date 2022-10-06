Прикордонники показали, як розпочиналося звільнення Харківської області (відео)

Впродовж вересня сили оборони повернули під контроль України тисячі квадратних кілометрів територій у Харківській області, майже повністю звільнивши область від російської окупації.
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Цього дня надасть широкі можливості. Від вас потрібно виявити ініціативу і не боятися брати відповідальність на себе.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Щороку 6 жовтня відзначається День, покликаний привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля фауни планети Земля.
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