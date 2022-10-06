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06.10.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

Прикордонники показали, як розпочиналося звільнення Харківської області (відео)

Впродовж вересня сили оборони повернули під контроль України тисячі квадратних кілометрів територій у Харківській області, майже повністю звільнивши область від російської окупації.

Україна
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
 
Повідомляється, що з перших днів участь в операції брали і підрозділи прикордонників. Завданням частини бійців ДПСУ була аеророзвідка та коригування вогню української артилерії, що було вкрай важливо на початковому етапі контрнаступу.
 
Источник:   МВС України
 Тэги:  харьков
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