    
Главная Новини Харкова Суспільство Правоохоронці доправили гуманітарну допомогу до Харківської області
06.10.2022  11:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці доправили гуманітарну допомогу до Харківської області

Поліцейські доставили гуманітарну допомогу сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що за сприянням ювенальної превенції Головного управління національної поліції в Харківській області співробітники територіального підрозділу поліції міста Валки спільно зі старостою селища Ков'яги відвідали родини з дітьми, що проживають у Ков'язькому старостинському окрузі.
 
Працівники Валківської поліції та староста допомогли родинам і передали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, щоб підтримати людей у складні для країни часи.
 
Крім цього повідомляється, що поліцейські 4 жовтня супроводили гуманітарний вантаж до смт Савинці Ізюмського району. Мешканцям населеного пункту доставили 5 тон продуктів та 855  хлібин.
 
Гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Світанок України» та партнерских організацій супроводили працівники Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області.
 
Нагадаємо, медики отримають нові реанімобілі.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков, гуманитарная помощь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.10 Суспільство У Харкові рятувальники відзначили волонтерів Червоного Хреста України 06.10 Медицина Рівень радіації у Харкові на 6 жовтня 06.10 ЖКГ У Харкові проходить осіннє прибирання (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 