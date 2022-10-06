06.10.2022 11:30 Віталій Хінєвіч
Правоохоронці доправили гуманітарну допомогу до Харківської області
Поліцейські доставили гуманітарну допомогу сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що за сприянням ювенальної превенції Головного управління національної поліції в Харківській області співробітники територіального підрозділу поліції міста Валки спільно зі старостою селища Ков'яги відвідали родини з дітьми, що проживають у Ков'язькому старостинському окрузі.
Працівники Валківської поліції та староста допомогли родинам і передали гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, щоб підтримати людей у складні для країни часи.
Крім цього повідомляється, що поліцейські 4 жовтня супроводили гуманітарний вантаж до смт Савинці Ізюмського району. Мешканцям населеного пункту доставили 5 тон продуктів та 855 хлібин.
Гуманітарну допомогу від благодійного фонду «Світанок України» та партнерских організацій супроводили працівники Управління превентивної діяльності ГУНП в Харківській області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0