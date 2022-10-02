02.10.2022 16:25 Віталій Хінєвіч

Медики отримають нові реанімобілі

17 додаткових реанімобілів надійдуть до різних областей України.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що 17 автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплені в межах ініціативи першої леді України через фандрейзингову платформу UNITED24, поїдуть у регіони, а саме: в Запорізьку, Миколаївську, Рівненську, Сумську, Харківську та Одеську області. Перші 18 уже прибули на Сумщину, Харківщину, Миколаївщину, Чернігівщину і Рівненщину.

Автівки обладнані усім необхідним: кисневими балонами, кардіомоніторами, дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Це дає змогу швидко й безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні.

«Очевидно, що “швидкі” типу С найперше скеровуємо в прифронтові регіони, а також ті, що перебувають під артилерійськими та ракетними обстрілами. Автівки облаштовані для транспортування пацієнтів. У них можна здійснювати лікування кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран, внутрішньосерцеву кардіостимуляцію», – говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, у Харківській області «швидка допомога» підірвалася на міні, водій загинув.