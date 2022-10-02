02.10.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують відновлювати мобільний зв'язок

Нещодавно ЗСУ «вибили» окупантів із селища Шестакове Чугуївського району у Харківській області. Разом з українським прапором туди повернувся і мобільний зв’язок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Повідомляється, що інженери Київстару встановили пересувну базову станцію та оперативно відновили зв’язок. Також відновили мобільний зв'язок у селищах Мартове та Одноробівка.

«Воїни ЗСУ стрімко рухаються в східному напрямку, а технічні — йдуть за ними. Прокладають волоконно-оптичні кабелі та відновлюють базові станції. Жодні труднощі не є перешкодою для українських інженерів, навіть якщо вони стикаються з дуже сильними руйнуваннями. Не зупиняємось!»,- повідомив Михайло Федоров.

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