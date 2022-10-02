У Харківській області продовжують відновлювати мобільний зв'язок

Нещодавно ЗСУ «вибили» окупантів із селища Шестакове Чугуївського району у Харківській області. Разом з українським прапором туди повернувся і мобільний зв’язок.
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Незважаючи на осінь, романтичний настрій сьогодні сильний, і любовні флюїди витають у повітрі. Тож постарайтеся не втратити голову.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора.
У першу неділю жовтня в Україні відзначатиметься День вчителя та День тероборони.
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