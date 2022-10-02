02.10.2022 15:20 Віталій Хінєвіч

В Україні дитячі садочки можуть замінювати денний сон відпочинком

В умовах воєнного стану денний сон у дитсадках допускається заміняти денним відпочинком.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Osvita.ua.

Повідомляється, що відповідно до змін Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я, дитячі садочки можуть замінювати денний сон відпочинком.

«В умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації іншого характеру денний сон допускається замінювати денним відпочинком. При цьому загальна тривалість сну для дітей дошкільного віку – 12-12,5 години, з яких 2-2,5 години відводиться на денний сон або денний відпочинок», – йдеться в оновленій редакції Санітарного регламенту.

Вірто зазначити, що для дітей від 1 до 1,5 року, денний сон або денний відпочинок необхідно організовувати два рази на день загальною тривалістю 3,5 години.

Для дітей віком від 1,5 року і старше необхідно організовувати однократний денний сон або денний відпочинок тривалістю до 3-х годин.