05.09.2022 11:45 Віталій Хінєвіч

Українців запрошують на «Фестиваль думок»

З 5 до 8 вересня 2022 року в Україні відбудеться «Фестиваль думок».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що в Україні з 5 по 8 вересня проходитиме "Фестиваль думок". На фестивалі передбачено низку дискусій на суспільно важливі теми. Обговорення буде цікаве активній молоді, освітянам, історикам, соціологам, працівникам сфери культури.

Фестиваль думок започаткований в Україні у 2017 році та щорічно об’єднує експертів та громадських діячів навколо відкритих дискусій на актуальні теми. Цього року захід проходитиме у онлайн-форматі.

Дискусії відбуватимуться щоденно з 17:00 до 18:30:

5 вересня (понеділок) – дискусія для молоді та молодіжних працівників «Молодь і війна: як страх перетворити на силу?»

6 вересня (вівторок) – дискусія для культурних активістів, освітян, журналістів, представників громадських організацій «Чому і кому потрібен театр під час війни?»

7 вересня (середа) – дискусія для вчителів, студентів, представників медіа, істориків, психологів, культурологів, громадян, зацікавлених у вивченні історії України та пошуку інформації про репресованих родичів «Чому після Пушкіна приходять «пушки»?»

8 вересня (четвер) – дискусія для людей, які цікавляться історією Луганської області, а також для істориків, культурних діячів, представників медіа «Луганське перекотиполе. Люди, яких втрачав степовий край»

Реєстрація доступна за посиланням.

Організаторами «Фестивалю думок» є БО «Благодійний фонд «Восток SOS» у партнерстві з естонською організацією «MTÜ Mondo» та при фінансовій підтримці ESTDEV – Estonian Centre for International Development.