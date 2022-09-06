06.09.2022 07:30 Рита Парфенова

6 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

6 вересня проводиться День читання книжок. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.





Свято створено, зокрема, щоб підбадьорити тих, хто любить читати, чи нагадати тим, кому такий процес зовсім не потрібний, що читання існує. Дата покликана стимулювати шанувальників книжки придбати собі щось новеньке для власної бібліотеки, сходити до бібліотеки за свіженькою книжкою чи дати зрозуміти «не читаючим», що книжки досі існують і їх можна читати і витрачати час на гортання паперових сторінок.



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У народі цей день називали Євтихій Тихий. Вважалося, що в цей день невідомий голос гукає кожного, хто поодинці збирається в ліс, і манить за собою в глибоку хащу. 6 вересня взагалі не варто було далеко відходити від будинку – небезпека могла підстерігати і в полі, і на лузі. Також вірили, що в Євтихієв день можна зустріти чи чарівну червону квітку, чи чаклунський вогонь, який катається по землі і заманює мандрівника подалі від будинку.



Однак у цей день можна було й заручитись благополуччям на всю осінь. Треба було підняти двадцять опале листя, покласти його в пакет, в який попередньо налито трохи святої води. Розкласти листочки перед собою і дати їм висохнути. Потім запалити помаранчеві або жовті свічки і сказати вголос сім разів таку змову:



«Осінь у моєму домі оселилася, осінь щастя обіцяє, жене смуток. Двадцять листків на щастя зірвала – двадцять аркушів у хату принесла, горе вони заберуть, уберуть, сварки, розбрати та біди до мене не пускають. Нехай буде так". Після цього покласти по кілька листків у кожній кімнаті, на горищі і в підвалі. Свічки повинні догоріти до кінця, а сухе листя треба було закопати під будь-яким деревом в останній день осені.

Також цього дня

1522 року Фернан Магеллан з 17-ма членами екіпажу, що вижили, досягають іспанського берега, завершивши перше у світі кругосвітнє плавання. Через 1081 день після відплиття судно «Вікторія» капітана Х. С. Елькано повертається до рідних берегів.



1766 – народився Джон Дальтон, англійський фізик і хімік, який першим зізнався у своєму дефекті зору, за що «чорно-білу» хворобу і назвали дальтонізмом.



1819 – Томас Бланчард запатентував токарний верстат.



1891 – зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади.



1915 – проводяться ходові випробування першого англійського танка Лінкольн 1, побудованого фірмою Вільям Фостер енд компанії. Англійці вперше застосують танки в бойових умовах 15 вересня 1916 року у битві на Соммі. Машини включать до складу спеціального відділення кулеметного корпусу, яке потім перетворять на Королівський танковий корпус.



1935 – у Харкові було відкрито перший у Радянському Союзі Палац піонерів та жовтнят. Нині – обласний Палац дитячої та юнацької творчості.



1944 – народився Роджер Уотерс, один із засновників Pink Floyd, його творчі піки у складі гурту – альбоми Dark Side Of The Moon та The Wall. Але поступово його особисті погляди та устремління увійшли у конфлікт із групою, й у 1983 року він вийшов зі складу Pink Floyd.



1952 – у Женеві підписано Всесвітню конвенцію про авторське право.



1971 – Долорес О'Ріордан, вокалістка ірландського гурту «The Cranberries».



1974 – Ніна Перссон, вокалістка шведського гурту «The Cardigans».



1989 – через комп'ютерну помилку 41 тисяч парижан отримали листи, які повідомляють про те, що ними скоєно вбивства та грабежі замість порушень правил дорожнього руху. Потролила міська влада парижан...



1991 – На засіданні Держради СРСР (органу, створеного V позачерговим З'їздом народних депутатів) під головуванням Михайла Горбачова визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.



1997 – за похороном англійської принцеси Діани спостерігало загалом 2,5 млрд. осіб.



2007 – Національний банк України випустив в обіг пам'ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби».



2021 – помер Жан-Поль Бельмондо, французький актор.



Іменини відзначають: Арсен, Георгій, Іван, Кузьма, Максим, Петро.