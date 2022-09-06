06.09.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 6 вересня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен ризикує сім разів відрізати, перш ніж згадає про те, що взагалі і відміряти перед цим не завадило б. Зірки схилятимуть його діяти рішуче і швидко, причому швидко настільки, що обдумати як слід ситуацію Овен просто не встигне. Звідси проста порада: перш ніж залазити в якусь справу, Овну буде корисно порахувати до десяти, подумати і – з чистою совістю відкласти його вбік.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець буде налаштований добиватися свого найрішучішим чином, віддаючи перевагу прямим дорогам обхідним. Ті плани, які Телець виношував до цього дня, можуть реалізуватись із найкращими результатами. Втім, станеться це не саме по собі, а лише у випадку, якщо Телець сам виявить належну рішучість та відвагу. Зрештою, під лежачий камінь вода не тече, і це справедливо.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків буде важко звинуватити у безініціативності та невпевненості у собі. Навряд чи вони сидітимуть склавши руки. І добре, тому що день обіцяє бути дуже вдалим для Близнюків, надавши їм безліч можливостей досягти бажаного. А якщо хтось із цим сперечатиметься, то Близнюки легко знайдуть аргументи, щоб переконати сперечальників у своїй правоті. А заразом прибрати з дороги конкурентів.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку дуже складно буде вписатись у загальний ритм життя. А найголовніше – йому й не захочеться вписуватись. Кипуча діяльність оточуючих дратуватиме, а їхній командирський тон – приводити в тихий сказ. З огляду на це, Раку краще по можливості уникати громадських справ, зосередившись на своїх.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Життєвий потенціал Лева буде на висоті! Навіть якщо сам Лев цього потенціалу не відчуває, варто йому лише трохи подолати свою інерцію, як енергія почне буквально переповнювати його. Найпростіше Леву в цьому переконатись, обравши час на відвідування спортзалу. Або можна, засукавши рукави, взятися за вирішення якогось давно назрілого завдання.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Десь у глибині душі у Діви прокинеться диктатор. Можливо, це буде не найбільший диктатор у світі, проте сперечатися з ним у цей день виявиться не лише марно, а й небезпечно – можна нарватися. Втім, сама себе при цьому Діва схильна бачитиме аж ніяк не диктатором, а мудрим керівником, якому просто не треба суперечити – ні в чому ніколи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам найкраще присвятити вільний час заняття яким-небудь фітнесом або спортом: подібні заходи обіцяють пройти з користю не тільки для тіла, а й для душі. До того ж саме в спортзалах дуже ймовірні зустрічі, які можуть обернутися для Терезів цікавим та перспективним знайомством. Ну а те, що для фігури такі заняття корисні, це вже само собою.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон проведе день відповідно до правила: «Якщо ворог не здається, з ним не церемоняться. А якщо ворога немає, його варто було б вигадати». Іншими словами, Скорпіон буде налаштований на війну – бажано маленьку та переможну. Проблема лише в тому, що маленька війна, затіяна Скорпіоном, може стати великою і не факт, що переможною. То, може, й не варто її починати?

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільця може чимало дивувати той факт, що з будь-якого питання навколишні мають думку, відмінну від його власної. Нічим, крім упертості, пояснити таку поведінку Стрілець не зможе. Проте він щиро спробує побачити раціональне зерно в точці зору своїх опонентів. Однак навряд чи це вийде, і Стрільцеві залишиться тільки наполегливо стояти на своєму.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг діятиме з подвоєною енергією та рішучістю! Можливо, великими організаторськими талантами він сяяти не буде, проте у Козерога є всі шанси спонукати оточуючих на якісь корисні та важливі справи. При цьому Козеріг може ставитись до справ із зайвою серйозністю, а його почуття гумору буде явно не на висоті. От і добре! Серйозність також іноді буває потрібна.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Впевненість у собі та своїх силах може буквально переповнювати Водолія! Це почуття здатне досягти таких величезних розмірів, що не виключено, що Водолію захочеться виявити шляхетність, надавши комусь заступництво та підтримку. Ось тільки піддаючись благородним поривам, не варто розраховувати на подяку у відповідь - її може і не бути.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Серед усіх інших справ на першому місці у Риб стоятимуть питання активного проведення часу в колі близьких людей. Ці думки будуть витісняти всі інші справи та турботи. Найкраще, що можна зробити в цій ситуації, – це реально викроїти час для того, щоб організувати захід із якимось спортивним ухилом. Побігати, розважитись чи влаштувати пікнік на природі.