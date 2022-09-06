Прогноз погоди у Харкові на 6 вересня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер півнично-східний, 4 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+11°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
6 вересня проводиться День читання книжок. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
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