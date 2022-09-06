06.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 вересня

Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+10°C (відчувається як +7°C). Вітер півнично-східний, 4 м/с. Вологість повітря 73%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Вдень хмарно, ймовірність опадів 16%. Температура повітря +14°...+15°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.



Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +14°...+11°C (відчувається як +14°C). Вітер північний, 5 м/с. Вологість повітря 41%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.