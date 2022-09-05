05.09.2022 21:37 Дмитро Колонєй
Українці можуть отримати ще одну фінансову допомогу: дізнайтеся хто та яким чином
Український фонд виплачує грошову допомогу постраждалим від війни.
РЕДПОСТ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на Вікна, українці можуть отримати допомогу від фонду Єдність за майбутнє.
У яких областях Фонд підтримує місцевих мешканців та біженців:
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Запорізькій;
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Донецькій;
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Луганській;
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Харківській;
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Сумський;
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Чернігівській;
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Київській;
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Миколаївській;
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Полтавській (тільки ВПО);
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Черкаській (тільки ВПО);
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Кіровоградській (тільки ВПО) областях.
Хто має право на отримання виплати
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поранені внаслідок бойових дій цивільні;
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сім'ї, які через війну повністю втратили житло, або їхнє житло зазнало часткової руйнації;
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самотні матері з неповнолітніми дітьми;
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сім'ї, де є люди з інвалідністю чи онкохворі;
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люди, які втратили роботу;
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ВПО;
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малозабезпечені сім'ї працездатного віку
Розмір матеріальної допомоги
Грошова допомога від фонду Єдність за майбутнє складає 2220 грн. Кошти можуть надходити один або три місяці в залежності від області, де ти знаходишся.Допомога може надаватися максимум п'яти особам у сім'ї. Виплати прийдуть на вказану у заявці банківську картку.
Яким чином оформлюється допомога
Консультант фонду оцінює вразливість категорії населення індивідуально у кожному випадку під час телефонної розмови із заявником.
Матеріальну підтримку можна отримати лише за умови фізичного перебування на території України.
Як отримати грошову допомогу
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Зателефонувати за гарячою лінією фонду: 067-105-28-03 (дзвонити можна щодня з 09:00 до 19:00).
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Повідомить оператора свій ідентифікаційний податковий номер (ІПН).
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Відповісти на всі питання консультанта, адже він вирішує, чи надавати грошову допомогу.
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Якщо ви отримали позитивну відповідь, заповни онлайн-заявку. У ній вкажить номер телефону, з якого телефонував на гарячу лінію.
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Надіслати необхідні документи до Viber на номер телефону, який тобі надасть оператор: першу, другу сторінки паспорта або ID-картку та додаток до неї, або скрін усіх документів з програми Дія, фото/скрин ідентифікаційного податкового номера (ІПН) та фото/скрин рахунки IBAN.
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Надіслати заявку та документи.
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Після обробки заявки (5-10 днів) вам можуть ще раз зателефонувати, щоб з'ясувати деталі. Статус заявки можна перевірити тут.
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Зверніть увагу, що не потрібно дзвонити на гарячу лінію, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованій території. Тоді потрнібно залишити запит на сайті, вказавши “Я живу на окупованій території, де немає мобільного зв'язку”.
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Якщо зараз потрібна грошова допомога для проведення негайного лікування онкологічних захворювань або поранень внаслідок бойових дій, можна подати термінову заявку на виділення коштів.
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