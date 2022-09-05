Українці можуть отримати ще одну фінансову допомогу: дізнайтеся хто та яким чином

05.09.2022 21:37 Дмитро Колонєй

Український фонд виплачує грошову допомогу постраждалим від війни.

Розмір матеріальної допомоги

Грошова допомога від фонду Єдність за майбутнє складає 2220 грн. Кошти можуть надходити один або три місяці в залежності від області, де ти знаходишся.Допомога може надаватися максимум п'яти особам у сім'ї. Виплати прийдуть на вказану у заявці банківську картку.