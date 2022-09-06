06.09.2022 08:30 Рита Парфенова

Рятівники загасили пожежу в приватному будинку Харкова після ракетного удару (фото)

Ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж у Харкові та області за минулу добу.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 вересня.

Одна з пожеж виникла у Харкові після ракетного обстрілу Індустріального районі міста. 6 вересня о 01:15 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку. Горів двоповерховий будинок на площі пожежі 300 кв.м. та дах прибудови 15 кв.м.

До місця події відразу прибуло 3 відділення ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці не дали розповсюдитись вогню на більшу площу і вже о 01:52 локалізували пожежу, а о 06:40 ліквідували. Постраждалих немає.

Також рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі оселі щодо недопущення ситуацій по обрушенню аварійних конструкцій.





Загалом протягом доби з 5 по 6 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені військовими діями;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робот;

7 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;

4 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.