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06.09.2022  08:30   Рита Парфенова

Рятівники загасили пожежу в приватному будинку Харкова після ракетного удару (фото)

Ворожі обстріли стали причиною чотирьох пожеж у Харкові та області за минулу добу.


facebook.com/MNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 6 вересня.

Одна з пожеж виникла у Харкові після ракетного обстрілу Індустріального районі міста. 6 вересня о 01:15 надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку. Горів двоповерховий будинок на площі пожежі 300 кв.м. та дах прибудови 15 кв.м.

До місця події відразу прибуло 3 відділення ДСНС на автоцистернах. Вогнеборці не дали розповсюдитись вогню на більшу площу і вже о 01:52 локалізували пожежу, а о 06:40 ліквідували. Постраждалих немає.

Пожежа у приватному будинку в Індустріальному районі Харкова внаслідок обстрілу 6 вересня о 01:15

Також рятувальники обстежили прилеглу територію, перевірили прилеглі оселі щодо недопущення ситуацій по обрушенню аварійних конструкцій.

Пожежа у приватному будинку в Індустріальному районі Харкова внаслідок обстрілу 6 вересня о 01:15

Загалом протягом доби з 5 по 6 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 23 оперативних виїзди, з яких:
10 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких були спричинені військовими діями;
2 – для проведення аварійно-рятувальних робот;
7 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції;
4 – інші виїзди.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 9 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.

 

Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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