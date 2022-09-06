Про бойові дії на території Харківської області розповіли у Генштабі (відео)

Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні тимчасово захоплених районів частини Харківської області.
Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Байрак і Асіївка Харківської області.
На Слов’янському напрямку під вогневим пораженням опинилися Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов’янськ.
Ворог використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь.
Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.
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Успіх сьогодні супроводжуватиме людей конкретним і знаючим, чого вони хочуть. Слід уникати будь-яких неясностей та двозначностей у спілкуванні з оточуючими.
Ясним небо у Харкові буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора.
6 вересня проводиться День читання книжок. Ці вересневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.
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