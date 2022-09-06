06.09.2022 09:02 Рита Парфенова

Про бойові дії на території Харківської області розповіли у Генштабі (відео)

Противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні тимчасово захоплених районів частини Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку військові рф, застосовуючи наявні засоби вогневого ураження, продовжували обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Соснівка, Світличне, Золочів, Прудянка, Великі Проходи, Нове, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Костянтинівка, Пришиб, Гусарівка та Чепіль.

Ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Байрак і Асіївка Харківської області.



На Слов’янському напрямку під вогневим пораженням опинилися Вірнопілля, Бражківка, Рідне, Долина, Краснопілля, Дмитрівка, Богородичне, Донецьке і Слов’янськ.

Ворог використовує Святотроїцький храм у Малій Комишувасі Харківської області як польовий шпиталь.

Нагадаємо, проти ночі 6 вересня дві ворожі ракети прилетіли в Індустріальний район Харкова.