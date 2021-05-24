Организатор экоакции "Чистые Уды" Артем Приходько анонсировал третий субботник по очистке реки Уды.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу эковолонтера. Финальный этап уборки первого острова состоится 29 мая в 9:00 в поселке Бабаи.
Ребята поставил перед собой задачу очистить реку Уды от плавающего мусора, также убрать берег от микропластика, который достали из реки в результате уборки.
Весь собранный пластик планируется отправить на переработку
Все желающие могут присоединиться к акции. Отмечается, что при себе волонтер должен иметь следующее:
Кроме того не лишним будет и рабочий инвентарь: грабли с длинной ручкой, лопата, вилы, пила, топор, ведро.
Добраться до места сбора можно своим ходом или же на общественном транспорте. Регулярный автобус 1155, отправляется с Конного рынка, либо же с любой остановки общественного транспорта его маршрута (Конный - Таврия - Зерновая - Одесская - Южнопроектная - Мерефянское шоссе - Овощная фабрика) доехать до Дома культуры, потом 10-15 минут пешком. Подробнее по геометке.
Напомним, 22 мая на втором субботнике реку очищали 50 активистов. Первый остров убрали на 90%. Вытащили из воды тонны пластика, стекла и бревен. Волонтеры приняли решение начать уборку второго мусорного острова. Он расположен в 2-х км от первого острова, выше по течению.
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