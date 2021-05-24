24.05.2021 13:19

Экоактивисты продолжают очистку реки Уды от мусора

Организатор экоакции "Чистые Уды" Артем Приходько анонсировал третий субботник по очистке реки Уды.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу эковолонтера. Финальный этап уборки первого острова состоится 29 мая в 9:00 в поселке Бабаи.

Ребята поставил перед собой задачу очистить реку Уды от плавающего мусора, также убрать берег от микропластика, который достали из реки в результате уборки.

Весь собранный пластик планируется отправить на переработку



Все желающие могут присоединиться к акции. Отмечается, что при себе волонтер должен иметь следующее:

плотные резиновые перчатки;

непромокаемую обувь на толстой подошве (резиновые сапоги, ботинки, кроссовки);

комплект сменной одежды:

полотенце;

средство от комаров и клещей;

вода питьевая и техническая (просьба к тем, кто едет на машине, взять несколько больших ёмкостей с водой)

индивидуальная многоразовая посуда: чашка, миска, ложка.

Кроме того не лишним будет и рабочий инвентарь: грабли с длинной ручкой, лопата, вилы, пила, топор, ведро.



Добраться до места сбора можно своим ходом или же на общественном транспорте. Регулярный автобус 1155, отправляется с Конного рынка, либо же с любой остановки общественного транспорта его маршрута (Конный - Таврия - Зерновая - Одесская - Южнопроектная - Мерефянское шоссе - Овощная фабрика) доехать до Дома культуры, потом 10-15 минут пешком. Подробнее по геометке.

Напомним, 22 мая на втором субботнике реку очищали 50 активистов. Первый остров убрали на 90%. Вытащили из воды тонны пластика, стекла и бревен. Волонтеры приняли решение начать уборку второго мусорного острова. Он расположен в 2-х км от первого острова, выше по течению.