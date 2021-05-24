24.05.2021 12:58

В Харькове и области разыскивают 16-летнего подростка (ФОТО)

В городе Изюме Харьковской области разыскивают Валерия Апришко, который ушел из дома и не вернулся.

16-летний Валерий Апришко, житель Изюма, ушел из дома 22 мая 2021 года и до настоящего времени не вернулся, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».



Родственники просят помощи в розыске пропавшего парня, отмечая, что он может находиться в Харькове.



Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая, глаза голубые.



Был одет: спортивные черные штаны с белыми полосами, кроссовки черные с оранжевыми элементами, кофра с капюшоном черно-белая (указана на фото справа).



Особые приметы: шрам на колене.



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Валерия или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».