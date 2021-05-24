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24.05.2021  12:58   

В Харькове и области разыскивают 16-летнего подростка (ФОТО)

В городе Изюме Харьковской области разыскивают Валерия Апришко, который ушел из дома и не вернулся.

16-летний Валерий Апришко, житель Изюма, ушел из дома 22 мая 2021 года и до настоящего времени не вернулся

16-летний Валерий Апришко, житель Изюма, ушел из дома 22 мая 2021 года и до настоящего времени не вернулся, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Родственники просят помощи в розыске пропавшего парня, отмечая, что он может находиться в Харькове.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы черные, стрижка короткая, глаза голубые.

Был одет: спортивные черные штаны с белыми полосами, кроссовки черные с оранжевыми элементами, кофра с капюшоном черно-белая (указана на фото справа).

Особые приметы: шрам на колене.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Валерия или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

16-летний Валерий Апришко, житель Изюма, ушел из дома 22 мая 2021 года и до настоящего времени не вернулся

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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