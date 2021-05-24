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24.05.2021  12:21   

В Харькове ВАЗ вылетел на тротуар: есть пострадавшая

Пассажирку автомобиля госпитализировали в больницу.

ДТП Пискуновский переулок 24 мая

Авария произошла в Пискуновском переулке утром 24 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Участниками столкновения стали автомобили Volkswagen и автомобиль ВАЗ.

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После удара автообиль ВАЗ вылетел на тротуар. Пассажирка легковушки получила травму и была госпитализирована в больницу.

Что стало причиной ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа.

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Тэги:  дтп, харьков
 
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