В Харькове ВАЗ вылетел на тротуар: есть пострадавшая

Пассажирку автомобиля госпитализировали в больницу.
Авария произошла в Пискуновском переулке утром 24 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Участниками столкновения стали автомобили Volkswagen и автомобиль ВАЗ.
После удара автообиль ВАЗ вылетел на тротуар. Пассажирка легковушки получила травму и была госпитализирована в больницу.
Что стало причиной ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа.
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