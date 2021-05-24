24.05.2021 12:21

В Харькове ВАЗ вылетел на тротуар: есть пострадавшая

Пассажирку автомобиля госпитализировали в больницу.

Авария произошла в Пискуновском переулке утром 24 мая, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Участниками столкновения стали автомобили Volkswagen и автомобиль ВАЗ.

После удара автообиль ВАЗ вылетел на тротуар. Пассажирка легковушки получила травму и была госпитализирована в больницу.

Что стало причиной ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа.