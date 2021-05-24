24.05.2021 11:56

Харькове – 72 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 24 мая

За сутки от коронавируса умерло 2 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом.



72 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 мая составляет 145 530 человек.



Из них:

3161 летальных случай (за последние сутки умерло 2 человека);

129 178 выздоровели (за сутки – 654 человека);

13 191 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 555 человек).



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

82 – жители Харьковского района (в том числе 72 харьковчанина);

15 – Чугуевского;

3 – Красноградского;

1 – Богодуховского.



