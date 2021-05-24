За сутки от коронавируса умерло 2 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом.
72 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 мая составляет 145 530 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
Звезды склоняют к активным действиям, однако организм активно противится этому порыву. Такой внутренний разлад может вылиться в бессмысленную суету.
Выходные прошли – и в Харьков вернутся тучи. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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