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24.05.2021  11:56   

Харькове – 72 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 24 мая

За сутки от коронавируса умерло 2 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрирован 101 новый случай заражения коронавирусом.

72 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 мая составляет 145 530 человек.

Из них:

  • 3161 летальных случай (за последние сутки умерло 2 человека);
  • 129 178 выздоровели (за сутки – 654 человека);
  • 13 191 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 555 человек).


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 82 – жители Харьковского района (в том числе 72 харьковчанина);
  • 15 – Чугуевского;
  • 3 – Красноградского;
  • 1 – Богодуховского.


статистика: коронавирус по районам Харьковской области на 24 мая

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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