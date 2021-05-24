Стало известно, когда начнется монтаж нового Зоологического моста

На данный момент ведутся подготовительные работы.
Об этом 24 мая корреспонденту РЕДПОСТ сообщил заместитель городского головы Семен Сирота на постоянной депутатской комиссии. Он отметил, что монтаж начнется уже через месяц. Движение для транспорта будут перекрывать, но максимум на день-два.
Старые конструкции моста, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, заменят и установят новые, которые изготавливает днепровский завод. На мосту будет работать подсветка и будут установлены новые боковые арочные конструкции, которые также будут выполнять несущую функцию.
Работы по установке нового моста планируют закончить ко Дню города, одновременно с окончанием реконструкции зоопарка, - подчеркнул Семен Сирота.
Напомним, замена конструкций моста на новые инициировал и.о. мэра Игорь Терехов.
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