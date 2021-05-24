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24.05.2021  11:22   

Масштабное ДТП в Харькове: по Сумской в сторону центра собирается пробка (ВИДЕО)

Утром 24 мая на перекрестке улиц Сумской и Маяковского произошло ДТП с участием пяти автомобилей.


// Telegram

Дорожно-транспортное происшествие заняло обе полосы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

В сторону центра ожидается огромная пробка.

В аварию попало пять автомобилей: Opel Insignia, Volkswagen Caddy, BMW Х6, Scoda, Mitsubishi Lancer.

Автомобиль Scoda после столкновения вылетел на пешеходный тротуар.

По свидетельствим очевидцев, повреждения в столкновении получили автомобили

По предварительным сведениям никто не пострадал, официальная информация уточняется.

По информации патрульной полиции, ДТП произошло около 10:40 на перекрестке ул. Сумской и ул. Маяковского. По предварительной водитель автомобиля Skoda нарушил п.10.4 п.16.6 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилями: Volkswagen, Opel, BMW и Mitsubishi.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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