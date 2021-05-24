Утром 24 мая на перекрестке улиц Сумской и Маяковского произошло ДТП с участием пяти автомобилей.
Дорожно-транспортное происшествие заняло обе полосы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
В сторону центра ожидается огромная пробка.
В аварию попало пять автомобилей: Opel Insignia, Volkswagen Caddy, BMW Х6, Scoda, Mitsubishi Lancer.
Автомобиль Scoda после столкновения вылетел на пешеходный тротуар.
По свидетельствим очевидцев, повреждения в столкновении получили автомобили
По предварительным сведениям никто не пострадал, официальная информация уточняется.
По информации патрульной полиции, ДТП произошло около 10:40 на перекрестке ул. Сумской и ул. Маяковского. По предварительной водитель автомобиля Skoda нарушил п.10.4 п.16.6 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилями: Volkswagen, Opel, BMW и Mitsubishi.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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