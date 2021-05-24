24.05.2021 11:03

Триалон. Спортсмен из Харькова выиграл соревнования в Киеве

Харьковчанин Вадим Коваленко стал лучшим среди любителей на Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021.

В выходные в Киеве прошел чемпионат Украины по триатлону «Sprint Triathlon Kyiv Cup 2021», сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьков спортивный.

На соревнования собрались как профессиональные спортсмены, которые завоевывали квалификации на международные соревнования, так и любители. В программу соревнования входили и детские забеги, возраст участников которых колебался от года до 12 лет.

Кубок за 1 место в соревнованиях среди любителей уехал Харьков.

Дистанцию, в которую входил 750-метровый заплыв по Днепру, 20-килиметровая дистанция на веловипедах и 5-километровых забег по улицам столицы, первым прошел харьковчанин Вадим Коваленко. Его результат составил 1 час 3 минуты 37 секунд.

Для Вадима Коваленко это не первые соревнования. Харьковчанин участвует в марафонах во всех уголках мира. А в марте 2021 года он установил рекорд на собственном балконе – за 12 часов и 25 минут он проехал на велостанке 8848 метров, что равняется дистанции до вершины Эвереста.