Контрразведка Службы безопасности Украины в Харьковской области разоблачили и блокировали деятельность преступной группы, которая незаконно поставляла крупные партии товаров военного назначения в Российскую Федерацию.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ. По информации спецслужбы, в состав группы входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Злоумышленники скупали комплектующие на вторичном рынке у частников и, вне таможенного контроля, автотранспортом вывозили их в Россию.
"После этого посредник перепродавал оборудование авиационной, танкостроительной и радиоэлектронной отраслей оборонным предприятиям РФ", - говорится в сообщении.
В рамках уголовного производства пресечена попытка незаконной переправки участниками группы в Россию партии военных товаров на общую сумму более $ 100 000.
Правоохранители провели 16 обысков по местам проживания участников преступной группы и хранения товаров военного назначения на территории Харьковской, Киевской и Сумской областей. В ходе следственных действий изъято:
Сейчас следователями органов безопасности решается вопрос о сообщение участникам группы о подозрении по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, спецслужбой проверяется возможная причастность участников преступной группы к поставке украинским оборонным предприятиям «б/у» комплектующих к военной технике. По одной из версий, оборудование дельцы скупали на территории России и Украины, а затем подвергали «косметическому ремонту» и обеспечивали поддельной технической документацией.
Ранее РЕДПОСТ писал, что СБУ заблокировала трафик подпольных пассажирских перевозок с территории ОРДЛО в Харьковскую и Днепропетровскую области и в обратном направлении.
Для перевозки пассажиров организаторы использовали «маршрут» через территорию РФ и временно неподконтрольные участка государственной границы.
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