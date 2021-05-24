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24.05.2021  10:32   

Глубокой ночью в Харькове сгорел автомобиль (ФОТО)

Автомобиль горел под жилой многоэтажкой на Холодной Горе.

В Холодногорском районе Харькова ночью сгорел автомобиль

Около двух часов ночи 24 мая жителей многоэтажки по улице Холодногорская, 16 разбудил пожар под домом. Горел автомобиль Dewoo Sens 2014 года выпуска, об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Когда на тушение прибыли два оперативных отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах, в легковушке горел моторный отсек на площади 1,5 кв.м.

За 20 минут после вызова пожар был локализован, а еще через 10 минут полностью потушен.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В Холодногорском районе Харькова ночью сгорел автомобиль

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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