24.05.2021 10:32

Глубокой ночью в Харькове сгорел автомобиль (ФОТО)

Автомобиль горел под жилой многоэтажкой на Холодной Горе.

Около двух часов ночи 24 мая жителей многоэтажки по улице Холодногорская, 16 разбудил пожар под домом. Горел автомобиль Dewoo Sens 2014 года выпуска, об этом РЕДПОСТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Когда на тушение прибыли два оперативных отделения 6-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистернах, в легковушке горел моторный отсек на площади 1,5 кв.м.



За 20 минут после вызова пожар был локализован, а еще через 10 минут полностью потушен.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.